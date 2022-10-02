تم تجديد اعتماد برنامج اللغة الإنجليزية لدى الجامعة الأسترالية من قبل (Eaquals) لتقييم واعتماد الخدمات اللغوية وهي الجمعية المهنية الرائدة لتعليم اللغات في العالم، وذلك بعد التأكد من أن برنامج اللغة الإنجليزية لدى الجامعة متوافق تماما مع معايير الجمعية للجودة.



وتصنف Eaquals كمؤسسة غير ربحية أسست في عام 1991 تهدف إلى خدمة مصالح متعلمي اللغات بالإضافة إلى مهنة تعليم اللغة، وتعمل المؤسسة على تحسين تجربة متعلمي اللغات من خلال تطوير معايير حديثة لتدريس اللغات وتقديم اعتمادات للمؤسسات التعليمية بناء على معايير عالية الجودة.



وقد كان أول اعتماد لبرنامج اللغة الإنجليزية للجامعة الأسترالية من قبل Eaquals في عام 2017، حيث أصبح أول برنامج لغة إنجليزية في الكويت يحصل على الاعتماد . وأشارت Eaquals بعد التدقيق الى أن برنامج الجامعة الأسترالية يفي بالمعايير العالمية المطلوبة للاعتماد حيث ان مستوى التدريس، وبرامج وتنظيم الدورات، وموارد التعلم، والاختبارات، والتقييم جميعهم ذات جودة عالية، وأكدت المؤسسة أيضا أن الجامعة الأسترالية تحرص على مصلحة طلابها وموظفيها، وأن جميع المواد الدعائية دقيقة وصادقة، بالإضافة إلى مؤشرات إدارية مهمة تميز بها برنامج اللغة الإنجليزية مثل التواصل مع الموظفين والطلاب، وتنفيذ الدورات وأنظمة الدعم، والتعليم والتعلم، والتقييم والشهادة، والموارد الأكاديمية، وخدمات الطلبة، وملفات تعريف الموظفين وتنميتهم، وشروط تعيين الموظفين، وبيئة التعلم.



وتعليقا على هذا الإنجاز أكد رئيس برنامج اللغة الإنجليزية لدى الجامعة الأسترالية د.عبدالستار محفوظي، أن هذا الإنجاز هو نتيجة تعاون جميع أقسام الجامعة التي يوجهها ويدعمها مجلس الأمناء ورئيس الجامعة.