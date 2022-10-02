بارك رئيس نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي ونائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد حسين البراك نجاح العرس الديموقراطي الذي شهدته الكويت بانتخابات مجلس الأمة 2022، مشيرا إلى أن التوجيهات السامية التي وردت في خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، والذي ألقاه نيابة عن سموه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كانت حاضرة في أذهان الناخبين وقت التصويت، ودليل ذلك ما أفرزته صناديق الاقتراع من تغيير كبير في المشهد السياسي.وتقدم د.البراك بخالص تهانيه لمن حازوا ثقة أبناء الكويت واختيارهم ممثلين عنهم تحت قبة عبدالله السالم، متمنيا أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارا سياسيا وتعاونيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز الملفات العالقة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الكويتي من تقدم وازدهار وأن تتبوأ الكويت مكانتها المستحقة خليجيا وعالميا.كما تقدم رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية فيصل الضاحي بخالص التهاني إلى القيادة السياسية بمناسبة نجاح العرس الديموقراطي، متوجها بالشكر للقائمين على العملية الانتخابية من مختلف الجهات.وتقدم الضاحي بالتهاني للفائزين بثقة جموع الشعب، متمنيا أن يكونوا عند حسن ظن ناخبيهم وأن يعملوا لمصلحة الكويت، وأن تشهد المرحلة المقبلة التعاون المنشود بين السلطتين للنهوض بالكويت.