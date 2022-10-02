عبدالعزيز الفضلييكتمل اليوم الأحد المربع التعليمي لطلبة المدارس بعودة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بعد انتهاء العطلة الصيفية، حيث سبقهم في العودة زملاؤهم في الابتدائي ورياض الاطفال في عودة شاملة بعد توقف استمر عامين بسبب جائحة كورونا.وقالت مصادر لـ«الأنباء» ان وزارة التربية واصلت تجهيز المدارس لاستقبال الطلبة من حيث توفير العمالة والاثاث وتوزيع الهيئات التعليمية، مشيرة الى ان الامور تسير حسب الخطة الموضوعة بالتعاون مع المناطق التعليمية والادارات المدرسية.وأوضحت المصادر انه من المتوقع إصدار قرارات الوظائف الاشرافية التعليمية وتوزيعها على المدارس خلال الاسبوع الجاري، متمنية التوفيق للجميع.ودعت الطلبة الى تنظيم أوقاتهم ومحاولة عمل توازن بين كل مادة دراسية، وعدم تأجيل عمل اليوم الى الغد، مؤكدة ان العام الدراسي يحتاج الى انطلاقة ايجابية وبقوة، قائلة: «لا تقم بأكثر من عمل في وقت واحد، خصص وقتا للدراسة ووقتا للراحة».