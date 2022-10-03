مبارك الخالدي - يحيى حميدان - هادي العنزي



أعلن الأمين العام المساعد باتحاد الكرة صلاح القناعي أن الاتحاد فتح تحقيقا امس حول الأحداث التي صاحبت مباراة الساحل والتضامن على ستاد مبارك العيار، موضحا انه تم رصد بعض السلبيات التي تتعلق بتأخر سيارة الإسعاف وسوء حالة شبك المرمى وخلو غرف اللاعبين من التكييف، وهي ملاحظات نرفضها ونرفض كل أمر يسيء لملاعبنا ومسابقاتنا، ونحن في 2022، فهذه المناظر مسيئة لنا، ويفترض ألا نواجهها.



وأشار إلى أن التحقيق سيطول كل من له مسؤولية عن المباراة للوقوف على هذه المشاكل سواء العاملون بالاتحاد أو غيرهم من الأجهزة العاملة، متمنيا عدم تكرار تلك الإساءات للرياضة الكويتية.



هذا وذكر رئيس جهاز الكرة بنادي الساحل د.أحمد عجب، أن فريقه كان بإمكانه الخروج بغلّة وافرة من الأهداف وإنهاء المباراة قبل انطلاق الشوط الثاني في المواجهة التي جمعته مع نظيره التضامن، وانتهت بالتعادل 1-1 ليحصد على إثرها الفريق أول نقطة له في المسابقة.



من جانبه، أشاد مدرب الفريق محمد دهيليس بالتنظيم الدفاعي للفريق، وقال: «عملنا جيدا خلال فترة التوقف الدولي «فيفا دي» على معالجة العديد من الملاحظات التكتيكية، وقدم اللاعبون مباراة جيدة بشكلها العام أمام التضامن، على الرغم من قلة الفرص الحقيقية للتسجيل».



من جانب آخر، أكد مدرب التضامن جمال القبندي أن التعادل مع الساحل يعد نتيجة إيجابية قياسا على الظروف التي يمر بها الفريق من ناحية الغيابات الكثيرة في صفوفه.



وأضاف أن «العنيد» سعى لتفادي الهزيمة في المقام الأول أمام أحد المنافسين المباشرين لنا، مشيرا الى ان الساحل في المركز العاشر والأخير ويعتبر وضعه سيئا ولكننا تمكنا من خطف نقطة ثمينة وهذا الأمر مفيد للتضامن.



وبين القبندي أن محترفي فريقه الأجانب يقومون بالأداء المطلوب منهم ولكنه يبحث عن جودة أفضل بالتأكيد لإضافة الفارق لتشكيلة التضامن، لاسيما في ظل الصراع الكبير على مراكز الوسط بين أغلب الفرق.



وأوضح أن لقاء الفحيحيل الخميس المقبل ضمن الجولة السادسة سيكون في غاية الصعوبة وعلينا تفادي الهزيمة ايضا كونه أحد المنافسين المباشرين، وفي حال حصولنا على نقطة على أقل تقدير فإن هذا الأمر سيساعدنا على الوصول لمراكز الوسط.