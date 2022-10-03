مبارك الخالدي



شهدت الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري تحت 18 سنة غزارة تهديفية، حيث اكتسح الجهراء فريق السالمية 6-0، وتمكن القادسية من الفوز على الصليبخات 3-0، وفاز كاظمة على برقان 2-1، ونجح الساحل في الفوز على التضامن 3-2، كما تمكن الكويت من تجاوز عقبة النصر بالتغلب عليه 2-0، وأخيرا فاز اليرموك على خيطان 1-0.



وبهذه النتائج رفع كل من القادسية والكويت وكاظمة واليرموك رصيدهم إلى 6 نقاط، والجهراء 4 نقاط، والسالمية والساحل 3 نقاط، والصليبخات نقطة واحدة، فيما بقي رصيد كل من النصر وبرقان وخيطان والتضامن خاليا من النقاط.