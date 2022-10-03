يعقوب العوضي



أكد نائب رئيس الجهاز الإداري لكرة اليد في نادي خيطان علي منصور أن النادي يسعى لإعادة الفريق إلى منصات التتويج وإلى المنافسة على مختلف الألقاب إذ ينصب التركيز على إعداد المراحل السنية بصورة سليمة مدروسة مع توحيد المدرسة الكروية لغاية ترسيخ الفكر الكروي المطلوب تنفيذه من اللاعبين.



جاء ذلك عشية استقبال رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله العتيبي لمحترفي الفريق المصريين أحمد عبد السلام وعبدالرحمن مطاوع واللذين ضمتهما الإدارة الأسبوع الماضي.



وحول المنافسات المحلية، أكد منصور أن النادي وضع هدف التأهل إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرا إلى صعوبة المهمة، مؤكدا ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهازين الإداري والفني ومجلس إدارة النادي.