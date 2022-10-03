حقق لاعبو منتخبنا الوطني للترايثلون 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية خلال مشاركتهم في بطولة كأس آسيا 2022 والتي أقيمت أمس الأول في منتجعات أيلة بمدينة العقبة الأردنية، اذ حقق عبدالعزيز الدعيج ذهبية الفئة العمرية تحت 30 عاما وسلمان الصفار ذهبية الفئة العمرية من 3-50 عاما ونجلاء الجريوي ذهبية الفئة العمرية من 30-50 عاما، فيما حصل على الميداليات الفضية أسامة بورحمة بفئة تحت 30 عاما وهدى الصالح بفئة تحت 30 عاما، فيما حصدت نورة البراك برونزية تحت 30 عاما.



هذا، وبارك رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري للاعبين تحقيقهم هذا الإنجاز الكبير في بطولة آسيا التي شارك فيها 85 لاعبا ولاعبة من النخبة و120 لاعبا ولاعبة في الفئات العمرية يمثلون 34 دولة، مضيفا: «أثبت لاعبو الكويت علو كعبهم وقدرتهم على مقارعة ومنافسة أبطال القارة الصفراء، بفضل الدعم الذي يتلقاه الاتحاد من اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة».



كما أشاد الكندري باللاعب عبدالعزيز الدعيج، الذي تعرض لحادث سقوط خلال منافسات الفئات العمرية تحت 30 عاما، إلا انه أصر على إكمال السباق وتمكن من تصدره، وجاء سلمان الصفار ثانيا وأسامة بورحمة رابعا.