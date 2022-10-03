ناصر العنزي - يحيى حميدان



فشل القادسية في استغلال نقص النصر وخرج متعادلا معه 0-0 على ستاد علي صباح السالم ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري «زين» الممتاز.



وأصبح لـ«الأصفر» 7 نقاط في المركز الخامس، وللنصر 5 نقاط في المركز الثامن.



وشارك سلمان البوص للمرة الأولى مع القادسية بشكل رسمي بعد أن دفع به المدرب الجديد الصربي بوريس بونياك منذ البداية.



وسيطر التوتر والعصبية على مجريات الشوط الأول، والذي شهد قيام الحكم عبدالله عرب بطرد حارس النصر خليفة رحيل (18) بعد ابعاده الكرة بيده خارج المنطقة، ولم يستغل القادسية النقص العددي في صفوف منافسه وكانت هجماته بعيدة عن تشكيل الخطورة على الحارس البديل فواز الدوسري الذي نزل عوضا عن البرازيلي تاكو.

وجاءت أخطر محاولتين لصالح «العنابي» بتسديدتين من خارج منطقة الجزاء عن طريق محمد دحام، حيث ذهبت الأولى فوق مرمى حارس القادسية مبارك الحربي بقليل، والثانية تصدى لها الحربي.



وفي الشوط الثاني، أخذ «الأصفر» زمام المبادرة وتميز بدر المطوع والبوص بالتمريرات الثنائية، وحاول كل منهما، والعاجي مامادو سورو، هز الشباك، ولكن تألق حارس النصر فواز الدوسري بشكل لافت أبطل كل المحاولات.

وكان العربي قد حقق أول فوز له في الدوري بعد صيام 4 جولات وجاء على حساب الجهراء بهدفين دون رد، وهي المهمة الأولى لمدربه الجديد البوسني سفيكو في الدوري الممتاز، ليرفع الأخضر رصيده الى 6 نقاط فيما بقي الخاسر على نقاطه الـ 7.

سجل هدفي الأخضر كل من محمد الصولة في الدقيقة «72» وعلي فريدون «83» بعدما صمد الجهراء طويلا، إلا أن شباكه تلقت هدفين في الثلث الأخير من المباراة بعد ضغط عرباوي مستمر.

ولم تكتب لمحاولات العربي النجاح في الشوط الأول بسب صلابة الدفاع الجهراوي وسوء انتشار لاعبيه، فيما فرض الجهراء أسلوبه بعدما أحكم منطقته الدفاعية وشن هجمات سريعة مرتدة. وفي الشوط الثاني تغير الحال لمصلحة العربي وهاجم خصمه بكثافة حتى تمكن من اختراق دفاعه وتسجيل هدفين.



إلى ذلك، تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الخامسة من دوري زين الممتاز بإقامة مباراة واحدة ستحدد شكل الصدارة قبل الدخول في المواجهات الأقوى بالجولات المقبلة، حيث يلتقي كاظمة بنقاطه الـ 10 مع مضيفه السالمية برصيد 7 نقاط على ملعب ثامر.



وستكون المباراة في غاية الأهمية للفريق الكظماوي الذي حافظ على تصدره للفرق قبل توقف المسابقة، خلال فترة التوقف الدولي، وفوزه اليوم سيؤكد جدارته بالصدارة.

وكان البرتقالي قد حقق فوزا صعبا على النصر بهدف نظيف في الجولة الماضية واطمأن بعدها مدربه ماركوف على جهوزية لاعبيه بعدما قضوا فترة راحة طويلة تم خلالها تجهيز اللاعبين المصابين.



ويعتمد ماركوف على مجموعة متجانسة من اللاعبين المحليين، كما وفق البرتقالي بالتعاقد مع قلبي الدفاع عماد الدين غزي وميشيل ميلاد للموسم الثاني على التوالي بعدما سدا ثغرة لطالما عانى منها كاظمة خلال المواسم الماضية، كما واصل مهاجمه شبيب الخالدي تألقه بعدما سجل 4 أهداف حتى الآن.



أما السالمية فقد تلقى خسارة ثقيلة من الفحيحيل في الجولة الماضية 1-3، وبات عليه تعويضها في مواجهة اليوم كي يقترب من فرق المقدمة، ويبدو أن مدرب «السماوي» محمد ابراهيم ولاعبيه استسهلوا مباراة الفحيحيل وخسروا بنتيجة مفاجئة، إلا أن السالمية قادر على العودة مرة أخرى.