مبارك الخالدي



عبر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي روسمير سفيكو عن سعادته بفوز الأخضر على الجهراء 2-0 أول من أمس في مستهل الجولة الخامسة لدوري زين الممتاز.



وقال سفيكو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، ان العربي قدم شوطا من أفضل الأشواط منذ انطلاق الموسم، في مباراة كانت مباراة صعبة، وقد درسنا فريق الجهراء قبل المباراة جيدا لكن لم تكن الـ 30 دقيقة الأولى جيدة بما يكفي، لذلك أجريت تبديلا مبكرا لإعادة الأمور إلى نصابها، ونجحنا في الشوط الثاني بتقديم مستوى جيد من حيث الاستحواذ والهجوم وسجلنا هدفين ونتمنى ان تستمر هذه الحالة في القادم من المباريات.



من جهته، قال مدرب الجهراء سادني سيدينوفسكي، ان فريقه في بعض فترات المباراة كان الأفضل تنظيما ووصولا للمرمى لكن للأسف لم نستغل الفرص المتاحة وإلا لتغير وجه المباراة.



وأضاف انه بعد ان دخل مرمانا الهدف الأول فتحنا اللعب للعودة وتوافرت المساحات للعربي فقتل المباراة بالهدف الثاني، مشيدا باللاعبين على إخلاصهم وروحهم العالية، آملا تصحيح الأخطاء قبل المواجهة المقبلة.



وفي شأن متصل، وجهت إدارة نادي الجهراء خطابا إلى اتحاد كرة القدم تطالب فيه بعدم الاستعانة بالحكم علي محمود في إدارة مباريات الجهراء، مشيرة إلى بعض الأخطاء التي وقع فيها الحكم.