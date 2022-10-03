أشاد البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» مدرب «أزرق الصالات» بروح اللاعبين التي صنعت الفارق أمام العراق وساعدت الفريق على بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة الصالات التي تستضيفها الكويت حتى 8 أكتوبر الجاري.



وتعادل «الأزرق» مع نظيره العراقي 2-2 في مباراة مثيرة، تقدم فيها أولا بهدف عبدالرحمن الوادي (2)، قبل أن يرد العراق بهدفي سالم فيصل (13 و18)، لكن عبدالرحمن المسبحي سجل التعادل مع بداية الشوط الثاني.



وضرب منتخب الكويت موعدا مع أوزبكستان غدا الثلاثاء في الدور ربع النهائي، بعد أن رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن تايلند الفائزة على عمان 6-1 في الجولة ذاتها، والتي ستواجه طاجيكستان في ربع النهائي.

في المقابل، رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، أمام عمان متذيلة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وشدد كاكاو في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب نهاية اللقاء على أهمية الحضور الجماهيري الذي قدم دعما كبيرا وألهب حماس اللاعبين، مضيفا أن جماهير المنتخب هي الأفضل في آسيا، ومعربا عن شكره لها وللدور الرائع التي تلعبه.



وقال إن اللاعبين قدموا أداء رائعا في بداية الشوط الأول وأحرزوا هدفا، وصنعوا عدد من الفرص أهدرت تباعا، ثم تراجع الأداء، مع ارتكاب بعض الأخطاء. وأضاف: «جاءت بداية الشوط الثاني مثالية للاعبي الأزرق، ونجحوا في إدراك هدف التعادل.

ثم تراجع الأداء أيضا».



وأشار كاكاو إلى أن المنتخب العراقي قوي للغاية، والمباراة كانت قوية، مع الوضع في الاعتبار تعرض اللاعب عبدالرحمن الوادي للإصابة وعدم استكماله المباراة.



ولفت كاكاو إلى أن منتخب أوزبكستان الذي سيلتقيه الأزرق قوي ومنظم ويمتلك خبرات هائلة، وتبدو حظوظه الأفضل في التأهل لدور الثمانية، لكن «على الجميع أن يتذكروا جيدا أننا منتخب الكويت القادر على تحقيق الفوز أيضا».

وأوضح أن الأزرق واجه المنتخب الأوزبكي في مباراتين وديتين ضمن الاستعدادات للبطولة فاز المنافس بنتيجتهما، لكن هذا ليس مقياسا للقاء الثلاثاء المقبل.



الى ذلك، تغلبت اليابان على فيتنام 2-0 وتأهلتها معاً إلى الدور ربع النهائي، في حين غادرت السعودية البطولة رغم فوزها على كوريا الجنوبية 4-0 أمس الأحد في ختام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.

وتساوت منتخبات اليابان وفيتنام والسعودية برصيد 6 نقاط لكل منهم، لكن فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات الثلاثة منحت الصدارة لليابان والوصافة لفيتنام، فيما احتلت المنتخب السعودي المركز الثالث، وجاءت كوريا الجنوبية رابعة بلا رصيد من النقاط.



هذا، وأكملت إندونيسيا عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بتغلبها على الصين تايبيه 4-1 ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة، بعد أن رفعت رصيدها إلى 6 نقاط، وحلت ثانية خلف إيران المتصدرة، في حين ظلت تايبيه على رصيدها بنقطة واحدة.هذا، وتلتقي إندونيسيا مع اليابان، وإيران مع فيتنام غدا الثلاثاء في ربع النهائي.