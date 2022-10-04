مشاري المطيري

عقدت اللجنــــة العليا للإشراف على انتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2023/2022، اجتماعا تنسيقيا مع المديرين الإداريين في مختلف كليات جامعة الكويت برئاسة القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.سامي عبدالله الدريعــــي، وحضور القائم بأعمال العميد المساعد للخدمات الطلابية والمشرف العام على الانتخابات د.عادل المانع، ورئيس اللجنة الميدانية فالح المسعود، ورئيسة اللجنة الإدارية ةخالدة العجيل، ورئيسة اللجنة الإعلامية أمل الكندري، وذلك صباح يوم الأحد الموافق 2أكتوبر 2022 بمقر عمادة شؤون الطلبة في الشويخ.



هذا، وتم التباحث خلال الاجتماع مع المديرين الإداريين في كليات جامعة الكويت حول سير العملية الانتخابية في الكليات الجامعية، واختيار أماكن الاقتراع والفرز التي ستجرى فيها الانتخابات مع الحرص على اختيار الأماكن المناسبة التي تتسع للأعداد الكبيرة من الطلبة المقترعين، كما استمع القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.سامي الدريعي لاقتراحات وأفكار ممثلي الكليات، وسيتم النظر في إمكانية تطبيقها في الانتخابات هذا العام حرصا على راحة الطلبة ونجاح العرس الطلابي.



وفي هذا السياق، رحب القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.سامي الدريعي بممثلي الكليات الجامعية، مثمنا حرصهم على التعاون مع عمادة شؤون الطلبة لما فيه مصلحة الطلبة ونجاح العملية الانتخابية، موضحا أهمية التنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات والمديرين الإداريين والمسؤولين في مختلف الكليات، ومتابعة الانتخابات والمحافظة على سيرها لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا العرس الطلابي.



وأكد د.الدريعي أن المديرين الإداريين بالكليات الجامعية المختلفة لهم دور كبير في تهيئة الأجواء الانتخابية وتجهيز مقار الاقتراع والفرز مع مراعاة السعة المكانية والعددية للطلبة في كل كلية لتفادي الازدحام والتكدس الطلابي، متقدما بالشكر الجزيل للمديرين الإداريين على جهودهم في تسهيل عمل اللجنة العليا، وقد أبدى المديرون الإداريون حرصهم وتعاونهم التام مع اللجنة العليا للانتخابات في سبيل إنجاح هذا العرس الديموقراطي.



من جانبه، أكد القائم بأعمال العميد المساعد للخدمات الطلابية والمشرف العام على الانتخابات د.عادل المانع أن اللجنة العليا للانتخابات أتمت كل الاستعدادات الخاصة بانتخابات الجمعيات الطلابية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.