آلاء خليفة



سجلت جامعة الكويت من خلال مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث، وبجهود د.بدر شفاقة العنزي من قسم إدارة التقنية البيئية بكلية العلوم الحياتية، براءة اختراع من المكتب الأميركي لبراءات الاختراع التابع لوزارة التجارة الأميركية.



وصرح مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي بأن جامعة الكويت فخورة بنخبة مميزة من المخترعين كأمثال د. بدر العنزي الذي حصل على اختراع يسهم في تحسين البيئة الكويتية.



وتأتي هذه البراءة لمواكبة رؤية الكويت لعام 2035 وأهداف الأمم المتحدة المستدامة، كما تساهم في رفع مؤشرات تصنيف جامعة الكويت QS للجامعات العالمية، حيث تولي جامعة الكويت اهتماما كبيرا بجودة مخرجات البحث العلمي وبالتميز في الاختراعات.



وتقوم فكرة الاختراع على ابتكار نظام تهجين الطاقة وتحلية المياه منعدمة التلوث كنظام متكامل تماما لتحلية مياه البحر أو ما شابه ذلك، ومعالجة المحلول الملحي المرفوض (Brine) من محطات تحلية المياه لإنتاج ماء مخفف قليل الملوحة لإعادته مرة أخرى في البحر أو استعماله في تطبيقات أخرى وإنتاج طاقة خضراء صديقة للبيئة، ويتضمن النظام عدة أنظمة مرتبطة مع بعضها بطريقة علمية محكمة.



من جهته، صرح د.بدر العنزي بأنه مع الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم، تلوثت مصادر المياه العذبة وباتت محدودة، وأصبحت ندرة المياه مصدر قلق عالمي، فالوصول إلى المياه العذبة الصالحة للاستهلاك الآدمي أصبح إشكالية، علاوة على ذلك، تتوافر كمية كبيرة من الماء على الأرض ولكن للأسف، هذه المياه المالحة ليست صالحة للاستهلاك البشري بسبب محتواها العالي من الملح بطبيعتها.