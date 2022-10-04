‫عبدالعزيز الفضلي



قام محافظ مبارك الكبير اللواء محمود بوشهري بزيارة الى عدد من مدارس المنطقة التعليمية يرافقه مدير المنطقة محمد عايض ومديرة الشؤون التعليمية أنوار الموسى للاطمئنان على سير العمل فيها. ومع استكمال انطلاقة العام الدراسي الجديد 2023/2022 للمرحلة المتوسطة، قالت مديرة مدرسة فاطمة بنت اليمان د.وفاء العرير، إنه تم استقبال الطالبات وبدأن عامهن الجديد بنشاط، مشيرة إلى ان المدرسة على تواصل دائم مع أولياء الأمور، وتم توزيع الكتب المدرسية بالإضافة إلى استقبال المتعلمات من الصف السادس لكسر حاجز الخوف لديهن مع انتقالهن إلى مرحلة جديدة قبل البدء بالعام الدراسي.