تماشياً مع استراتيجية الجامعة الأسترالية للمسؤولية الاجتماعية، أطلقت الجامعة سلسلة محاضرات توعوية حول مواضيع تخص التكنولوجيا، وأمن الحاسوب وغيرها بهدف نشر الوعي ضمن المجتمع وبصورة خاصة فئة الشباب.



تحتوي السلسلة على مجموعة ندوات مجانية للراغبين في الحضور لتثقيفهم حول التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية الأنظمة، وقد أقيمت أول ندوة تحت عنوان: «الأمن السيبراني» وقدمها رولاند أبي نجم - مدرب أول معتمد ومطور في الجمعية الدولية للمدربين والمطورين- وتناولت الندوة أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال الأمن السيبراني لحماية المؤسسات والأفراد والأنظمة المهمة والمعلومات الحساسة من الهجمات الرقمية.



وتتضمن السلسلة مجموعة ندوات تسلط الضوء على مواضيع شتى في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والميتافيرس (VR – AR – Metaverse و(Web3 – Blockchain Decentralization) من تقديم رولاند أبي نجم.



كما ستكون الندوة التوعوية التالية عن عالم الألعاب من تقديم عبدالرحيم طه - مؤسس ومطور في شركة فرتكس للألعاب - تحت عنوان: «أساسيات صناعة الألعاب الإلكترونية وتصميمها»، وستختم سلسلة الندوات التوعوية بندوة عن «الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي» وندوة أخرى عن «قوة الحوسبة».



وللتعرف عن قرب على الندوات وتسجيل الراغبين في الحضور يمكن مراسلة الجامعة الأسترالية على عنوان البريد الإلكتروني [email protected]