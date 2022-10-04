عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية مواعيد المناسبات والأعياد التي تحتفل بها خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023 والبالغ عددها 49 مناسبة.



جاء ذلك في نشرة عممها الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد على مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، جاء فيها: يسرنا ان نرفق لكم بيانا بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية والقومية والعالمية للعام الدراسي 2022/2023 والمقرر أن تحتفل بها مدارس وزارة التربية بالكويت هذا العام وبما يتناسب مع الوضع الراهن بالبلاد في ظل جائحة كورونا وما بعدها، لذا يرجى اتخاذ اللازم بالإعداد لمثل هذه الاحتفالات لإبراز أهميتها والإعلان عنها بكل الوسائل الممكنة داخل المدرسة تحقيقا للفائدة المنشودة، وفيما يلي اسماء المناسبات مقرونة بتواريخها:



٭ يوم محو الأمية العربية ـ 8 سبتمبر.



٭ يوم الأسرة الخليجية ـ 14 سبتمبر.



٭ اليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون ـ 16 سبتمبر.



٭ أسبوع الحياة البرية ـ 1 أكتوبر.



٭ اليوم العالمي لتكريم المعلم ـ 5 أكتوبر.



٭ يوم الطفل العربي ـ 7 أكتوبر.



٭ اليوم الدولي للحد من الكوارث الطبيعية ـ 13 أكتوبر.



٭ يوم البيئة العربية 14 أكتوبر.



٭ أسبوع التخضير ـ 15 أكتوبر.



٭ الاحتفال بيوم الغذاء العالمي ـ 16 أكتوبر.



٭ يوم الأمم المتحدة ـ 24 أكتوبر.



٭ اليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية ـ 6 نوفمبر.



٭ إطفاء آخر بئر نفط ـ 6 نوفمبر.



٭ اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية ـ 17 نوفمبر.



٭ يوم الفلسفة العالمي ـ 18 نوفمبر.



٭ اليوم العالمي التطوعي ـ 5 ديسمبر.



٭ يوم الأسرة العربية ـ 7 ديسمبر.



٭ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ـ 10 ديسمبر.



٭ يوم الشرطة العربية ـ 18 ديسمبر.



٭ اليوم العالمي للغة العربية ـ 18 ديسمبر.



٭ يوم الحياة الفطرية الخليجي ـ 28 ديسمبر.



٭ يوم الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون ـ 30 ديسمبر.



٭ رأس السنة الميلادية ـ 1 يناير 2023.



٭ يوم محو الأمية العالمي ـ 8 يناير.



٭ رأس السنة الهجرية ـ 1 محرم 1445.



٭ عيد العلم ـ فبراير.



٭ العيد الوطني لدولة الكويت ـ 25 فبراير.



٭ عيد التحرير للكويت ـ 26 فبراير.



٭ المولد النبوي الشريف ـ 12 ربيع الأول 1445.



٭ الأسبوع البيئي ـ 6 إلى 12 مارس.



٭ يوم المرور العالمي ـ 16 مارس.



٭ اليوم العربي لحقوق الإنسان ـ 16 مارس.



٭ يوم الأسرة ـ 21 مارس.



٭ اليوم العالمي لمتلازمة الداون ـ 21 مارس.



٭ ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية ـ 22 مارس.



٭ اليوم العالمي للمياه ـ 22 مارس.



٭ يوم الطقس العالمي ـ 23 مارس.



٭ أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي ـ مارس.



٭ ساعة الأرض ـ آخر يوم سبت من شهر مارس.



٭ يوم المخطوط العالمي ـ 4 أبريل.



٭ يوم الصحة العالمي ـ 7 أبريل.



٭ يوم الأرض ـ 22 أبريل.



٭ يوم البيئة الإقليمي ـ 24 أبريل.



٭ اليوم العالمي للطيور المهاجرة ـ 10 مايو.



٭ اليوم العالمي للتنوع البيولوجي ـ 22 مايو.



٭ اليوم العالمي لمنع التدخين ـ 31 مايو.



٭ اليوم العالمي للبيئة ـ 5 يونيو.



٭ يوم البحار ـ 8 يونيو.



٭ اليوم العالمي لمكافحة التصحر ـ 17 يونيو.