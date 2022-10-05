أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن أسماء الرابحين الأربعة في آخر سحب من الحملة الصيفية 2022 لحاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، والذي تم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، حيث فاز كل من: عبيد ناهض العتيبي، وشيراز أمين السيد، ورحاب عبدالعزيز أشكناني، وسامية أحمد الغانم، بجوائز السحب الشهري الثالث للحملة، وهي عبارة عن قسائم سفر لأي وجهة يرغبون بها، والتي تصل قيمتها الى 1000 دينار، صالحة لمدة سنة كاملة من تاريخ السحب.



متوجها بالتهنئة لجميع الرابحين من عملاء البنك في حملته الصيفية، قال مدير أول - إدارة تطوير المنتجات في KIB، عمر المسلم، في هذه المناسبة: مع اختتام حملتنا الترويجية نأمل في KIB أن تكون قد نالت إعجاب واستحسان جميع عملائنا من حاملي البطاقات الائتمانية وفيزا مسبقة الدفع طوال الأشهر الثلاثة الماضية، كما سعدنا بفوز 12 عميلا من عملائنا المحظوظين منهم بالحصول على جوائز حملة صيف 2022 من البنك وهي قسيمة سفر بمبلغ يصل الى 1000 دينار لأي وجهة حول العالم للفائز مع مرافقيه بالتنسيق مع مكتب السفريات لتجهيز حجوزات الرحلة، متمنين لهم رحلات شائقة وممتعة باستخدامهم لقسائم السفر».