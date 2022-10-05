هنادي الصالح: تخصيص 170 مليون دولار للاستثمار بالنقل المستدام والطاقة والتكنولوجيا



أعلنت شركة أجيليتي أن ذراعها الاستثمارية «Agility Ventures»، قد استثمرت بشركة «Loop Global» الأميركية الرائدة في تطوير الأجهزة والبرمجيات الخاصة بشبكات محطات شحن المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

هذا، وقد أعلنت شركة «Loop»، المنتشرة في كل الولايات الأميركية الخمسين وفي أكثر من 15 دولة، أنها ستستخدم استثــمـــــارات «Agility Ventures» ومستثمرين جددا آخرين لدعم توسعها ونموها.



وتجاوزت مبيعات Loop أكثر من 7 آلاف محطة شحن لعملاء بجميع أنحاء العالم، وذلك عبر شركائها من البائعين والموزعين الذين يشكلون شبكة مشتركة تضم أكثر من 750 مقاولا كهربائيا، وتقدم الشركة أحدث ما طورته من الحلول التي تعتمد على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا شحن السيارات الكهربائية، وهي حلول تقبل عليها البلديات وبعض كبرى الشركات العالمية المتخصصة بالتجارة، وتجار التجزئة، والملاك العقاريين للمباني والمجمعـــات التجاريـــة والسكنية، وشركات أساطيل المركبات، وشركات الضيافة.



وفي توضيح موجز عن شركة «Loop»، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي داستن كافانو: «نعتقد أن الانتقال إلى السيارات الكهربائية النظيفة لن ينتشر إلا بنفس سرعة توافر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية التي تدعم تلك السيارات.

وعليه، نعمل في Loop على تبسيط هذا التحول، من خلال تطوير حلول البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية الأحدث والأكثر تطورا لمصلحة أصحاب العقارات وتقديمها بأسعار مدروسة ومعقولة توفر أقل تكلفة إجمالية في السوق».



وتشير التوقعات إلى انتشار ما يصل إلى 230 مليون سيارة كهربائية على الطرقات بحلول عام 2030. ولذلك، أصبح الطلب على بنية تحتية بأسعار معقولة وموثوقة لشحن المركبات الكهربائية مرتفعا للغاية.



ومع ذلك، لا يعرف العديد من مالكي العقارات من أين ينطلقون عندما يتعلق الأمر بتنفيذ هذه التكنولوجيا داخل ممتلكاتهم.

هذا وتوفر منتجات شحن EV الذكية والبسيطة والميسورة التكلفة من Loop حلولا جاهزة لمحطات شحن المركبات الكهربائية في المنزل والعمل وعلى الطرق.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجلس إدارة أجيليتي وفريق «Agility Ventures» هنادي الصالح: «العمل على الانتقال إلى صفر انبعاثات هو حقيقي وآخذ بالتقدم بالفعل.

حيث تنفق الحكومات والشركات وكذلك المستهلكين حول العالم على خياراتهم الأكثر مراعاة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية.

ولكن، ومن أجل أن يحقق هذا التوجه قفزة في الإنجازات، فإننا بحاجة إلى اعتماد وجهة نظر النظام البيئي، وليس باستطاعة أي تقنية خضراء بمفردها إحداث تغيير ملحوظ، بل إن ذلك يكمن في القدرة على إنشاء البنية التحتية الداعمة التي تسمح بتطبيق التحول على نطاق واسع.

هذا ما نحبه في Loop - فهي تساعد على التقليل من الحواجز التي تحول دون انتشار وسائل النقل الأنظف لعدد أكبر من الناس».



وأوضحت أن أجيليتي قد قامت بتخصيص أكثر من 170 مليون دولار للاستثمار في النقل المستدام والطاقة والتكنولوجيا، وتشمل محفظتها استثمارات في Hyliion - الشركة الأميركية المبتكرة في أنظمة توليد القوة بواسطة الكهرباء للشاحنات التجارية، Frete - سوق الشحن الرائد في البرازيل، Volta Trucks- الشركة السويدية المصنعة لشاحنات النقل الكهربائية للرحـــلات المتوسـطـــة والقصيرة المسافة، Swvl - شركة مقرها دبي لخدمات النقل الجماعي والمشترك، وTVP Solar- الشركة السويسرية المصنعة للألواح الشمسية عالية الأداء وفائقة الكفاءة.