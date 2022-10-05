يواصل البنك الأهلي المتحد سعيه لتعزيز خدماته المصرفية الرقمية، من خلال إعلان إطلاق المزيد من الخدمات المصرفية عبر تطبيق البنك الأهلي المتحد للهواتف الذكية، والذي استطاع بقوة جذب واستقطاب المزيد من العملاء الجدد، فضلا عن كونه يحظى بإقبال متزايد من عملاء البنك الذين وجدوا فيه الأمان والسهولة التي يطمحون إليها.



مع هذه الباقة الجديدة من الخدمات يتمكن عملاء البنك من التسجيل في تطبيق البنك الأهلي المتحد عبر الهواتف الذكية عن طريق تطبيق هويتي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت (PACI)، كما يمكن للعملاء أيضا إعادة تفعيل الرقم السري في حال نسيانه عبر التحقق من تطبيق هويتي، حيث تعد هذه الخدمات نموذجا جيدا للتعاون بين القطاعين المصرفي والحكومي لتمكين عملاء البنك من الحصول على خدمات مصرفية أكثر سرعة ومرونة وأمان.



كما تضم الخدمات الجديدة إمكانية تغيير الرقم السري الخاص ببطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع المسبق وكذلك إعادة تفعيل الرقم السري لبطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع المسبق، ما يمنح العملاء المزيد من الأمان لعملياتهم من خلال هذه البطاقات.



وكذلك أصبح بإمكان عملاء البنك الأهلي المتحد الاختيار بين الاسترداد النقدي على البطاقات الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق للنقاط التي يحصلون عليها مع كل مرة يستخدمون فيها بطاقات المتحد الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق، أو الاستفادة من هذه النقاط من خلال برنامج مكافآت السفر «اللآلئ الفورية» الذي حقق نجاحا كبيرا بين عملاء البنك الذين يمكنهم الاختيار من 3 شركات طيران وهي: الخطوط الجوية الكويتية، وطيران الخليج، والخطوط الجوية القطرية.



وبهذه المناسبة قالت لمياء الطبطبائي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية المساندة بالبنك الأهلي المتحد: نهدف من خلال هذه التحديثات المتتالية والمستمرة لتطبيقنا عبر الهاتف الذكي، إلى تعزيز تجارب عملائنا من خلال القنوات الرقمية السريعة النمو والانتشار، وقد نجحنا في أن نوفر للمستخدم أفضل الحلول من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف الذكي من خلال تجربة أكثر بساطة وأمانا وفعالية من أي وقت مضى.