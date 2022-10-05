أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تقديم خدمة جديدة، وهي إتاحة فتح حساب جديد لغير عملاء «بيتك» بشكل آلي وفوري وآمن من خلال جهاز التفاعل المرئي XTM المنتشر في 10 مواقع، حيث يتواصل الراغب في فتح الحساب هاتفيا بالصوت والصورة عبر الجهاز مع موظف خدمة العملاء في مركز الاتصال، ومن ثم يتبع خطوات محددة بعد تقديم وتسجيل المعلومات المطلوبة، لينتهي بفتح الحساب في وقت قصير.

وقال مدير الصراف الآلي والفروع الالكترونية في «بيتك» مشعل مندني، إن الخدمة الجديدة تؤكد استمرار توجه «بيتك» نحو الرقمنة، وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الشمول المالي وتوسيع دائرة العملاء والحصة السوقية، وتحسين جودة الخدمات وإتاحتها في معظم الاوقات وأغلب الأماكن بحيث يكون «بيتك» دائما متواجدا وقريبا من عملائه الحاليين والمستقبلين.

وأوضح انه بإمكان الافراد بأعمار من 15 سنة فما فوق زيارة أقرب فرع ذكي إلكتروني لبيتك KFH GO وطلب فتح حساب جديد من خلال التواصل مع موظف خدمة العملاء عبر أجهزة التفاعل المرئي XTM، مشيرا الى انه يتم تقديم الخدمة مجانا للراغبين من المواطنين والمقيمين، ولا يشترط وجود رصيد افتتاحي لفتح الحساب الجديد المتاح بثلاثة أنواع من الحسابات هي الخدمة الإلكترونية والتوفير والرابح.

وحول أماكن توفير الخدمة، قال إنها متاحة في فروع بيتك الذكية KFH GO المنتشرة في الكويت (10 فروع) وتوزيعها المكاني كالتالي: فرع معرض السيارات الشويخ KFH Auto - الأفنيوز- ضاحية عبدالله السالم - الجابرية - السلام - اشبيلية - المطار - ابو فطيرة - المنقف - صباح الأحمد.



وأضاف انه بإمكان العميل الذي نجح في فتح حساب، طباعة بطاقة السحب الآلي للحساب الجديد عن طريق أجهزة الطباعة الفورية المتواجدة في نفس الفرع الالكتروني، حيث تتم طباعتها خلال 3 دقائق ومن ثم يتسلمها العميل، وبذلك يكون قد فتح الحساب وتسلم بطاقته في وقت قياسي دون مراجعة الفرع، مشيرا الى أن باستطاعة العميل التعامل مع جهاز XTM بمنتهى السهولة، وإرفاق ما قد يتطلبه الأمر من صور مستندات معينة من خلال نفس الجهاز بشكل مباشر وبمساعدة موظف خدمة العملاء.

وأوضح مندني ان الخدمة الجديدة تمثل خطوة متقدمة لإتاحة الفرصة عبر اكثر من طريقة لانضمام عملاء جدد تحت مظلة «بيتك» وبما يمكن من تنويع شرائح العملاء، خاصة أولئك الذين يفضلون الوسائل التقنية الحديثة عن الطرق التقليدية، ما يؤكد مدى دراسة وتفهم «بيتك» للسوق واحتياجات العملاء، واستعداده التام لتقديم افضل الخدمات بأحدث الطرق والوسائل وبأعلى مستويات الأمان والدقة والسرعة.