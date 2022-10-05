في إطار الفعاليات المجتمعية الرامية إلى المحافظة على البيئة وتثقيف النشء والشباب بأهمية المحافظة على البيئة عن طريق إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، قام القطاع المؤسسي بالبنك بزيارة مدرسة الخليج الانجليزية مطلقا حملة إعادة تدوير والمحافظة على البيئة Go Green بالتعاون مع فريق «يدوي».



وفي تعقيبها على هذه الزيارة، قالت أماني الورع نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي بالبنك: تستحوذ الأنشطة الهادفة إلى المحافظة على البيئة البرية والبحرية على اهتمام كبير ضمن أجندة وأنشطة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للبنك، وقد جاءت هذه الزيارة لتعزيز نشاط الطلاب والطالبات فيما يرتبط بالمحافظة على البيئة، وإثراء معلوماتهم عن البيئة، وكيفية الحفاظ عليها في سياق التعاون بين البنك التجاري وفريق «يدوي».



وتابعت مبينة أن الزيارة اشتملت على ورشة عمل قام خلالها الطلبة والطالبات باستخدام بعض المخلفات الزجاجية والبلاستيكية وزخرفتها بحيث يمكن الاستفادة منها وإعادة تدويرها.



هذا، وقد لاقت هذه الزيارة تفاعلا كبيرا من الطلبة والطالبات الذين ساهموا في تدوير بعض المنتجات البلاستيكية بأفكار رائعة ساهمت في صنع مزهرية ومقلمة وحصالة يستفيد منها الطلبة والطالبات وتساهم في تزيين فصولهم وبشكل بسيط.



وفي ختام الزيارة، تقدمت إدارة مدرسة الخليج الانجليزية بالشكر والتقدير إلى إدارة البنك على هذه الزيارة التي ساهمت في إضافة معلومات مهمة وشائقة لطلاب وطالبات المدرسة عن أهمية المحافظة على البيئة، مشيدين بدور البنك التجاري الكويتي ومسؤوليته الاجتماعية تجاه الأنشطة الهادفة إلى حماية البيئة الكويتية من التلوث.