صرّحت شيخة العيسى مدير العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت، أنه بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1444، فإن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022 باعتباره عطلة رسمية، على أن تباشر البنوك أعمالها يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2022، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.



وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك الكرام، سائلين المولى القدير أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.