شاركت هيئة أسواق المال في أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، ممثلة برئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي د.أحمد الملحم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.



ويأتي هذا الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وقد ترأس الاجتماع يوسف بن حمد البليهد نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية (دولة الرئاسة)، وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خليفة بن سعيد العبري،



علاوة على رؤساء مجالس الإدارات والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، وهم: د.مريم السويدي - الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وعبير آل سعد مديرة إدارة مراقبة الأسواق المالية مصرف البحرين المركزي، وعبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العمانية، وناصر الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأوراق المالية القطرية.



وقد تطرق الاجتماع في بدايته الى متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الرابع والعشرين للجنة في اجتماعها الأخير بمارس الماضي وما تم إنجازه خلال هذه الفترة، حيث تم عرض مذكرة الأمانة بخصوص التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول الخليج، حيث تم اعتماده من لجنة الرؤساء ومن بعده رفعه الى اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى الموافقة على محاضر اجتماع فرق العمل المنبثقة من اللجنة.



كما استعرضت اللجنة محاضر الاجتماع لعدة مواضيع، منها أعمال الفريق الخاص باستراتيجية التكامل للأسواق المالية بدول المجلس، كما ناقشت اللجنة عمل الفريق المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وقد استعرضت لجنة الرؤساء نتائج وتطورات العمل لفريق المسؤولين عن البرنامج التدريبي للمختصين بالإعلام والتوعية في الهيئات المنظمة.



وفي الختام، تم الاتفاق على تحديد شهر مارس 2023 ليكون الموعد القادم لاجتماع لجنة رؤساء الهيئات السادس والعشرين.