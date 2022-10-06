قال رئيس اتحاد ألعاب القوى سيار العنزي ان اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية الرابعة لألعاب القوى للناشئين والناشئات (تحت 18 سنة) التي تستضيفها الكويت في الفترة من 13 الى 16 اكتوبر الجاري تكثف جهودها لإنهاء كافة الترتيبات لانطلاق هذا الحدث القاري المهم الذي يشهد مشاركة قياسية بتواجد 33 منتخبا آسيويا.



واضاف العنزي الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة انه تم تجهيز مضمار الاتحاد بمنطقة كيفان وتوفير الأدوات والاجهزة اللازمة لاقامة منافسات البطولة بمختلف مسابقاتها.



وأوضح ان اللجنة وبدعم من الهيئة العامة للرياضة أعدت أماكن مناسبة لضيوف البطولة ورؤساء واعضاء الوفود المشاركة في المنصة الرئيسية اضافة الى تجهيز المدرجات للجماهير الكويتية وباقي المنتخبات المشاركة التي ترغب في حضور المنافسات لاسيما في ظل تواجد العديد من الجاليات الآسيوية في البلاد.



وذكر العنزي ان البطولة التي يشرف عليها الاتحاد الآسيوي للعبة ستشهد تواجد مراقبين من الاتحادين الدولي والآسيوي وسيقود منافساتها تحكيميا 30 فنيا دوليا مرشحين من الاتحاد الدولي.