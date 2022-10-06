يشارك فريق السباحة في النادي البحري الرياضي الكويتي حاليا في البطولة العامة التي ينظمها اتحاد السباحة لجميع المراحل السنية في الحوض الأولمبي بنادي كاظمة، والتي تنتهي في 27 الجاري.



وأشار المدير الفني للألعاب المائية بالنادي البحري فيصل أحمد إلى أن الفريق يشارك حاليا في كل منافسات البطولة وفئاتها وان الآمال كبيرة في تحقيق المراكز الأولى واستمرار التألق للفريق الذي سبق أن حقق المركز الثاني الموسم الماضي، فيما كان لأبرز لاعبيه وليد عبدالرزاق وعباس قلي إنجازاتهما المميزة وتألقهما خلال مشاركتهما ضمن المنتخب الوطني في البطولات الأولمبية والإقليمية والخليجية وحصد العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.



وذكر أحمد أن فريق النادي يضم حاليا ما لا يقل عن 60 لاعبا يشاركون في الفئات المختلفة، وأن لدى الإدارة خطة لتطعيم الفريق بمجموعة جديدة من البراعم مواليد 2013 إلى 2015.