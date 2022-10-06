يسعى أرسنال متصدر الدوري الانجليزي لنقل تألقه المحلي الى الساحة القارية عندما يواجه ضيفه بودو غليمت النرويجي اليوم ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، فيما يتطلع مواطنه مانشستر يونايتد لنسيان سداسية الديربي أمام جاره سيتي عندما يتوجه الى العاصمة القبرصية لمواجهة أومونيا نيقوسيا.



ويدرك أرسنال أن مواجهة بودو غليمت الذي يتصدر المجموعة (4 نقاط) لن تكون لقمة سائغة بعد أن خطف الفريق النرويجي تعادلا من أرض آيندهوفن في الجولة الأولي قبل أن يفوز على ضيفه زيوريخ.



من جهته، يدخل مانشستر يونايتد المباراة في قبرص بمعنويات منخفضة بعد خسارته الاحد 6-3 في ملعب الاتحاد أمام جاره السيتي، ويأمل سادس ترتيب الدوري الممتاز في استعادة المعنويات أمام فريق متواضع ومواصلة صحوته القارية بعد أن سقط على أرضه افتتاحا ضد ريال سوسييداد الإسباني، قبل أن يفوز على شيريف تيراسبول في مولدافيا في الجولة الثانية.



ومن المتوقع أن يشارك رونالدو أساسيا أسوة بأول مباراتين في المسابقة القارية، علما أنه سجل هدفه الوحيد هذا الموسم من ركلة جزاء خلال الفوز على شريف في الجولة السابقة.



ويتصدر ريال سوسييداد المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط أمام كل من شيريف ويونايتد (3)، فيما يتذيل أومونيا من دون رصيد، علما أن الفريق الإسباني يحل في مولدافيا الخميس.



وتبرز مواجهة روما مع ضيفه ريال بيتيس الإسباني ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ويدرك فريق العاصمة الإيطالية أهمية الفوز أمام المتصدر.



وفي أبرز المواجهات الأخرى، يلتقي لاتسيو رابع الدوري الإيطالي مع شتورم غراتس في النمسا ضمن المجموعة السادسة، ويستقبل موناكو الفرنسي في الإمارة طرابزون سبور التركي في المجموعة الثامنة، ويحل دينامو كييف الأوكراني على رين الفرنسي في المجموعة الثانية.