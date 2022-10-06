أكد مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز أنه يتعين على الحكام تفسير قراراتهم أمام وسائل الإعلام، على غرار المدربين، وذلك بعد اعتراضه على صافرات حكم مواجهته مع مضيفه إنتر الإيطالي (0-1) الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال تشافي بعد المباراة «أعقد ان الحكم يجب أن يشرح قراراته، يجب أن يأتي إلى هنا ويشرح، لكنه ذهب إلى منزله»، مضيفا يجب أن يتحدث، سيكون مهماً ان يشرح قراراته مثلنا نحن، هذا أساسي، كنت أرغب في التحدث معه لفهم قراراته التي لا معنى لها، إنه ظلم، لكن هذه هي كرة القدم.



من جانبه أكد المدير الفني لإنتر ميلان سيموني إنزاغي على أن الفوز على برشلونة يعد البداية الحقيقية للفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية بمختلف البطولات، وقال: «لعبنا بعدوانية وتصميم، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب على هؤلاء المنافسين، كنا ننتظر هذا منذ وقت طويل».