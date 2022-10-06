توج المتسابق راشد الدواس بكأس المركز الأول ولقب بطولة العالم 2022 في فئة الهواة في بطولة العالم للدراجات المائية 2022 التي أقيمت في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأميركية.



وقال الدواس في تصريح ان البطولة انطلقت أول من أمس وتستمر منافساتها حتى التاسع من الشهر الجاري تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات المائية ويشارك فيها 240 من أبرز المتسابقين من مختلف القارات.



وأشار إلى الإعداد والتجهيز الجيد لمنافسات البطولة، مبينا انه سيشارك في اليومين القادمين على مستوى المحترفين وكبار المحترفين في فئتي (PRO/PRO Am).