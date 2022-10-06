دمجت إسبانيا والبرتغال في ترشيحهما المشترك لاستضافة مونديال 2030 لكرة القدم، أوكرانيا التي تواجه حاليا حربا مع روسيا، وذلك بحسب ما أعلن أمس رؤساء الاتحادات الثلاثة في مؤتمر صحافي بمقر الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) في مدينة نيون السويسرية.



وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان: «يهدف المشروع إلى أن يكون مصدر إلهام للمجتمع عبر كرة القدم، من خلال إطلاق رسالة تضامن وأمل». وتابع أن هذا الدمج يحظى بدعم رئيس «ويفا» السلوفيني ألكسندر تشيفيرين.



وبحسب الاتحاد البرتغالي للعبة، فإن ضم أوكرانيا «ستناقش شروطه وتحدد في الوقت المناسب».



وكان المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أكد في سبتمبر الماضي أن مصر تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك.



وفي أغسطس، أعلنت دول الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والپاراغواي ترشيحها المشترك لتنظيم نسخة 2030، في الذكرى المئوية للمسابقة التي أقيمت نسختها الأولى في مونتيفيديو.



وهي المرة الأولى التي يصل عدد الدول المرشحة لاستضافة مشتركة إلى أربع، علما أن نسخة 2026 ستقام في 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.