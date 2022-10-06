حسم إنتر موقعته مع ضيفه برشلونة 1-0، فيما وضع كل من بايرن ميونيخ ونابولي قدما في ثمن النهائي بفوز الاول بخماسية نظيفة على ضيفه فيكتوريا بلزن، فيما أذل الثاني أياكس في أمستردام 6-1، كما واصل ليفربول صحوته القارية بفوزه على ضيفه رينجرز 2-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأول. وشهدت جميع المباريات دقيقة صمت حدادا على ضحايا الكارثة التي وقعت في ملعب كرة قدم في إندونيسيا السبت الماضي وأسفرت عن وفاة 125 شخصا على الاقل. في مجموعة «الموت» الثالثة، تابع النادي البافاري صدارته بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 مباريات محافظا على نظافة شباكه للمباراة الثالثة تواليا، فيما تقدم إنتر للمركز الثاني مع 6 نقاط أمام برشلونة (3)، وبلزن من دون أي نقطة.



وفي المباراة القمة على ملعب «جوسيبي مياتسا»، حسم «النيراتزوري» اللقاء لصالحه بهدف التركي هاكان تشالهان أوغلو بكرة زاحفة من خارج المنطقة (45+2). وحرم حكم الفيديو المساعد «VAR» برشلونة من هدف صحيح سجله بيدري بسبب لمسة يد على أنسو فاتي (68)، قبل أن يتدخل مرة ثانية لصالح «النيراتزوري» حارما النادي الكاتالوني من ركلة جزاء إثر مطالبته بلمسة يد على الهولندي دنزل دمفريس (90+1).



أما في بافاريا، حسم بايرن اللقاء لصالحه بعد 21 دقيقة من صافرة البداية، إذ سجل ثلاثة أهداف تناوب عليها لوروا ساني (7) وسيرج غنابري (13) والسنغالي ساديو مانيه (21)، قبل أن يضيف الرابع في الشوط الثاني بفضل ساني (51) والخامس عبر البديل الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (59).



وتغلب ليفربول، المهزوز محليا، على ضيفه رينجرز الاسكتلندي 2-0 بهدفي ترنت ألكسندر- أرنولد من ركلة ثابتة جميلة (7)، والمصري محمد صلاح من ركلة جزاء (53). ورفع الفريق الانجليزي رصيده في المجموعة الاولى الى ست نقاط خلف نابولي المتصدر بالعلامة الكاملة (9) وأمام أياكس (3)، فيما بقي رينجرز من دون رصيد.



وألحق نابولي أقسى خسارة بأياكس أمستردام في جميع المسابقات منذ نوفمبر 1964عندما تغلب عليه 6-1.



وتابع كلوب بروج البلجيكي بدايته المثالية في المسابقة بإحرازه فوزه الثالث تواليا على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني 2-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما أنعش بورتو البرتغالي آماله بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بالنتيجة ذاتها. كما حقق مرسيليا فوزه القاري الاول هذا الموسم بتفوقه على ضيفه سبورتينغ البرتغالي المتصدر 4-1.