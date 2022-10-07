بات ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومان سيتي الإنجليزي على مشارف ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزهما على شاختار دانييتسك الأوكراني 2-1 وكوبنهاغن الدنماركي 5-0 في الجولة الثالثة.



وحقق تشلسي الانجليزي ويوفنتوس الإيطالي فوزهما الأول في دور المجموعات عندما تغلب الأول على ضيفه ميلان الإيطالي 3-0، والثاني على ضيفه ماكابي حيفا 3-1، والأمر ذاته للايبزيغ الألماني بتغلبه على سلتيك الاسكوتلندي 3-1، فيما انتهت قمة بنفيكا البرتغالي وضيفه باريس سان جرمان الفرنسي بالتعادل 1-1.



في المباراة الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو، حقق ريال مدريد الأهم بفوزه على ضيفه شاختار دانييتسك بهدفين للبرازيليين رودريغو (13) وفينيسيوس جونيور (28) مقابل هدف لألكسندر زوبكوف (39).



وحقق «الملكي» فوزه الثالث تواليا ورفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بفارق 5 نقاط أمام شاختار.



وأنعش لايبزيغ آماله، أقلها المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة عندما تغلب على ضيفه سلتيك الاسكوتلندي 3-1 في لايبزيغ. وسجل الفرنسي كريستوفر نكونكو (27) والبرتغالي أندريه سيلفا (65 و77) أهداف لايبزيغ، ومواطن الأخير جواو فيليبي «جوتا» (47) هدف سلتيك. وتخلص الفريق الألماني من المركز الأخير رافعا رصيده إلى 3 نقاط بفارق نقطتين أمام سلتيك صاحب نقطة وحيدة.



وفي المباراة الثانية على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر واصل المهاجم الدولي النرويجي هوايته التهديفية بثنائية من خماسية الفوز على كوبنهاغن 5-0.



وجاءت خماسية «السيتي» عن طريق هالاند (7 و32) ودافيت خوتشولافا بالخطأ في مرمى فريقه (39) رياض محرز من ركلة جزاء (55) وجوليان ألفاريس (76).



وهو الفوز الثالث تواليا لمان سيتي في المجموعة فعزز موقعه في الصدارة برصيد 9 نقاط وبات بحاجة الى نقطة واحدة لضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي.

ويتفوق «السيتي» بفارق 3 نقاط أمام بوروسيا دورتموند الذي قسا على مضيفه اشبيلية الاسباني 4-1 معززا موقعه في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كل من كوبنهاغن واشبيلية عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

سجل أهداف الفريق الأصفر والأسود كل من البرتغالي رافايل غيريرو (6) والانجليزي جود بيلينغهام (41) وكريم أدييمي (43) ويوليان براندت (75)، فيما أحرز هدف «أبناء الأندلس» مهاجمه المغربي يوسف النصيري (51).



وانتهت قمة المجموعة الثامنة بين بنفيكا وضيفه سان جرمان بالتعادل 1-1.



سجل باريس أولا عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي (22)، لكن تعادل بنفيكا عبر دانيلو بيريرا بالخطأ في مرمى فريقه (41).



وواصل الفريقان صدارتهما للمجموعة برصيد 7 نقاط لكل منهما، بفارق 4 نقاط أمام يوفنتوس الفائز على مكابي حيفا 3-1.



وأحرز ثلاثية يوفنتوس كل من الفرنسي أدريان رابيو (35 و83) والصربي دوسان فلاهوفيتش (50).



وسجل يوفنتوس بالتالي نقاطه الـ 3 الأولى وتمركز ثالثا في المجموعة.



واستغل تشلسي بطل النسخة قبل الأخيرة عاملي الأرض والجمهور واصطاد ضيفه ميلان صاحب ثاني أفضل سجل في المسابقة (7 ألقاب) عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة وخلط أوراق المجموعة الخامسة التي بات نادي سالزبورغ النمساوي في صدارتها بفوزه على دينامو زغرب الكرواتي 1-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.



وتناوب على تسجيل ثلاثية «البلوز» كل من الفرنسي ويسلي فوفانا (24)، الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (56) وريس جيمس (62).

وهو الفوز الأول للنادي اللندني الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف والمواجهة المباشرة عن «الروسونيري» الثالث، فيما تصدر سالزبورغ بـ 5 نقاط وتذيل دينامو زغرب المجموعة بـ 3. واعتلى سالزبورغ الصدارة بفوزه على زغرب بهدف سجله السويسري نواه أوكافور من ركلة جزاء (71).



غوارديولا يحسم جدل هالاند



نفى المدير الفني لمان سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، التقارير التي تشير إلى وجود شرط جزائي في عقد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند يتيح له الرحيل.



وتابع غوارديولا: «لا يوجد لديه شرط جزائي يمكن ريال مدريد أو أي ناد من التعاقد معه، الشائعات والأشخاص يتحدثون، ولا يمكننا التحكم في هذا.

أقلق دائما بشأن الأمور التي يمكننا التحكم فيها».وأفادت تقارير في إسبانيا بأن هناك شرطا جزائيا في عقد هالاند يمنح ريال مدريد حق التعاقد معه في عام 2024، لكن غوارديولا قال إن هذا الأمر غير صحيح.



سامباولي مدرباً لإشبيلية



عين نادي إشبيلية الإسباني الأرجنتيني خورخي سامباولي مدربا له، خلفا لخولين لوبيتيغي المقال عقب الخسارة أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 1-4 في دوري أبطال أوروبا.



وأوضح النادي الأندلسي في بيان «وقع سامباولي حتى 30 يونيو 2024 وسيقود تمرينه الأول هذا المساء (أمس الخميس) الساعة 18:30».



ويعود سامباولي إلى مقعد إشبيلية بعد توليه هذا المنصب خلال موسم 2016-2017، قبل ان ينتقل لتدريب منتخب الأرجنتين.