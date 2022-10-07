يخوض مان سيتي اختبارا سهلا على الورق عندما يستقبل ساوثمبتون غدا السبت ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 21 نقطة، متقدما على «السيتي» بفارق نقطة وحيدة، فيما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 17 نقطة، ويأتي برايتون في المركز الرابع بـ 14 نقطة.



وتدرك الفرق الانجليزية وجماهيرها أن مان سيتي هذا الموسم لا يقهر وعليه فالجميع يتهيب لقاءه، وسيكون بمقدور الفريق الأزرق، الوحيد الذي حافظ على سجله خاليا من الهزيمة انتزاع الصدارة ولو مؤقتا، عندما يستقبل ساوثمبتون سادس عشر الترتيب والذي خسر في الجولات الـ 3 الماضية، وحقق «السيتي» العلامة الكاملة على أرضه بـ 4 انتصارات وسجل لاعبوه خلالها 20 هدفا، في حين سجل ضيفه فوزا يتيما خارج ملعبه مقابل 3 هزائم.



ويخوض برايتون مباراة قمة أمام توتنهام فرضها بحضوره في مربع الكبار وبفارق 3 نقاط عن ضيفه، علما أنه لعب مباراة أقل من ثلاثي المقدمة، وسجل الفريق الجنوبي الذي يخوض موسمه الخامس في «البريمييرليغ» نتائج جيدة، ومنها فوزه على مان يونايتد وتعادله مع ليفربول، فيما قدم «السبيرز» نفسه كمنافس رئيسي على اللقب قبل أن يخسر للمرة الأولى في الديربي أمام أرسنال.



وفي بقية اللقاءات، يلعب غدا أيضا تشلسي مع ولفرهامبتون، ونيوكاسل مع برينتفورد، وبورنموث مع ليستر سيتي.