أقال نادي إشبيلية الإسباني المدير الفني جولين لوبيتيغي، من منصبه عقب الخسارة (1-4) أمام بوروسيا دورتموند الألماني ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



ونشر النادي بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني يعلن خلاله نهاية مشوار لوبيتيغي مع الفريق الأندلسي.



وقاد لوبيتيغي الفريق الأندلسي في 170 مباراة حقق 89 انتصارا و45 تعادلا و35 هزيمة وحقق لقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخ إشبيلية.



وأفادت تقارير صحافية إنجليزية بأن لوبيتيغي سيتولى تدريب ولفرهامبتون الإنجليزي وسيحل محله في إشبيلية خورخي سامباولي.