حافظت البرازيل على صدارتها للتصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في التغيير الأخير له قبل انطلاق كأس العالم الشهر المقبل، فيما تقدمت إيطاليا على إسبانيا في الترتيب.



وستبدأ رحلتها بعدما عززت تقدمها في قمة التصنيف عقب انتصارين وديين على غانا وتونس، ما وسع الفارق مع بلجيكا صاحبة المركز الثاني التي خسرت من هولندا في دوري الأمم الأوروبية.



وظلت الأرجنتين، الغريم التقليدي للبرازيل، في المركز الثالث، فيما احتلت فرنسا بطلة العالم المركز الرابع، وجاءت إنجلترا وصيفة بطلة أوروبا 2020 في المركز الخامس.



وكانت هناك أخبار سارة لإيطاليا، التي فشلت في التأهل لنهائيات كأس العالم مجددا، حيث ارتقت فوق إسبانيا، وجاءت في المركز السادس.