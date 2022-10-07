يسعى ريال مدريد لتفادي مفاجآت خيتافي عندما يحل ضيفا عليه غدا السبت ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويتشارك «الملكي» مع برشلونة في صدارة ترتيب «الليغا» برصيد 19 نقطة لكليهما.



ويحاول ريال مدريد دخول «كلاسيكو الأرض» بعدها بأسبوع شريكا لـ «البارسا» بالصدارة على الأقل، وعليه يريد الفريق الملكي الفوز على مضيفه خيتافي في أحد ديربيات العاصمة وهي البروفة المحلية الأخيرة قبل القمة.



وخسر الريال تقدمه على برشلونة بعد تعادله المخيب مع أوساسونا 1-1 في المرحلة الماضية، بينما يحتل أزرق العاصمة الإسبانية المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، وسبق له تسجيل فوز وتعادل وهزيمتين على أرضه، بينما حصد ريال مدريد العلامة الكاملة خارج ملعبه وأمامه فرصة لوضع برشلونة تحت الضغط هذه المرة ولاسيما أن الأخير سقط أوروبيا للمرة الثانية بالخسارة من إنتر 0-1.



من جهته، يحاول أتلتيك بلباو الاحتفاظ بمركزه الثالث عندما يحل ضيفا على إشبيلية المتراجع كثيرا هذا الموسم.



وفي بقية لقاءات الغد، يلتقي ألميريا مع رايو فايكانو، وأتلتيكو مدريد مع جيرونا، فيما تفتتح المرحلة اليوم بلقاء أوساسونا مع فالنسيا.