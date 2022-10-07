تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب قمة الكرة الإيطالية بين ميلان وضيفه يوفنتوس غدا السبت على ستاد سان سيرو ضمن المرحلة التاسعة من «الكالتشيو».



وتبدو المواجهة بينهما فرصة مناسبة لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل «الروسونيري» المركز الخامس برصيد 17 نقطة، فيما يأتي «اليوفي» في المركز السابع برصيد 13 نقطة، وإذا كانت نتائج ميلان بدوري الأبطال جيدة فإن يوفنتوس كان أكثر سوءا عقب خسارتيه من باريس سان جرمان وبنفيكا، وتحوم شكوك كبيرة حول مستوى الفريق منذ عودة المدرب الشهير ماسيمليانو أليغري مع وجود أصوات تطالب بإقالته.

في المقابل، أثبت المدرب ستيفانو بيولي كفاءته مع ميلان فأعاده إلى منصات التتويج بعدما قاده إلى دوري الأبطال مسترجعا الأيام الخوالي عندما كان عنصرا ثابتا في البطولة القارية الأهم. ويتواجه غدا كذلك ساسوولو مع إنتر، وبولونيا مع سامبدوريا.



ألمانيا



يقام «كلاسيكو البوندسليغا» غدا بين دورتموند وبايرن ميونيخ ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الالماني في توقيت مهم للجانبين، فالأول خسر الجولة الماضية وابتعد عن الصدارة، بينما التقط العملاق البافاري أنفاسه بالكاد بعد سلسلة سلبية امتدت لأربع جولات.



ويتساوى العملاق البافاري مع دورتموند نقاطا (15 نقطة) في المركزين الثالث والرابع. ويلتقي غدا ماينتس مع لايبزيغ، وأوغسبورغ مع فولفسبورغ، وبوخوم مع آينتراخت فرانكفورت، وباير ليفركوزن مع شالكه، فيما يقص شريط منافسات المرحلة هوفنهايم وفيردر بريمن اليوم الجمعة.

هذا وأكد الإسباني تشابي الونسو أنه مستعد لمحطته الأولى في منصب المدير الفني بدوري الأضواء، حينما يبدأ مشواره مع باير ليفركوزن الألماني.

وقال ألونسو خلال مراسم تقديمه «كنت انتظر اللحظة المناسبة وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة، لدي طموح كبير وحماس لمساعدة النادي».فرنسا



تنطلق مساء اليوم منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي بإقامة لقاء وحيد يجمع بين ليون وتولوز، على أن يلعب غدا السبت مرسيليا مع أجاكسيو، ورينس مع باريس سان جرمان.