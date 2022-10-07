انتزع المنتخب الكويتي للجمباز الفني للناشئين الصدارة في البطولة العربية للناشئين والناشئات التي اختتمت أمس الأول في وهران الجزائرية، بحصد 8 ميداليات بواقع 7 ذهبيات وفضية واحدة، فيما نال المنتخب الجزائري المركز الثاني، واحتل المنتخب القطري المركز الثالث.



وفرض عبدالله مقداد نفسه بطلا على الجميع، بحصده منفردا 6 ذهبيات في كل من مسابقات الفردي العام، الحركات الأرضية، حصان الحلق، حصان القفز، المتوازي والعقلة، فيما جاءت الذهبية السابعة في مسابقة الفرق، بينما أحرز موسى الصحاف فضية جهاز الحلق، ليرتفع رصيد المنتخب الكويتي مع ختام البطولة إلى 14 ميدالية (بواقع 7 ذهبيات ومثلها من الفضة)، بعد أن حقق منتخب الناشئات الثلاثاء الماضي 6 فضيات.



من جانبه، عبر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة ورئيس وفد المنتخب الوطني فهد الصولة عن سعادته البالغة بالإنجازات التي حققها أبطال المنتخب، مضيفا أن المشاركة الكويتية كانت ناجحة بجميع المقاييس بعد أن طوق لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني أعناقهم بالميداليات الذهبية والفضية.

وأكد الصولة أن النتائج الرائعة التي سجلها ناشئو وناشئات الكويت في هذا المحفل العربي هي ثمرة جهد وعمل حقيقي للاعبين واللاعبات ولأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية طيلة فترة الإعداد، منوها بأن الاتحاد الكويتي حرص خلال الفترة الماضية على إعداد خطة مدروسة لتطوير مستويات المنتخبات الوطنية من خلال إقامة معسكرات تدريبية خارجية في دول أوروبية وآسيوية متقدمة في اللعبة، مؤكدا أن الاتحاد ماض في خططه للنهوض بألعاب الجمباز الفني والإيقاعي والباركور.