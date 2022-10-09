قاد النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه مان سيتي للفوز على ساوثهمبتون 4-0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة ال 10 من المسابقة.



وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تشيلسي على وولفرهامبتون 3-0، ونيوكاسل على برينتفورد 5-1، وبورنموث على ليستر سيتي 2-1، وتقدم «السيتي» بهدف سجله جواو كانسيلو (20)، وأضاف فيل فودين الهدف الثاني (32)، ثم سجل رياض محرز الهدف الثالث (49)، قبل أن يضيف هالاند الهدف الرابع (65)، ورفع هالاند رصيد أهدافه مع «السيتيزن» في الدوري الإنجليزي إلى 15 هدفا ليعزز صدارته لقائمة الهدافين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.



إلى ذلك، يواجه ليفربول المتخبط محليا امتحانا صعبــــا أمام أرسنال، مدركا أن الخسارة ستضعه على بعد 14 نقطة من المتصدر.



اكتفى ليفربول بفوزين من 7 مباريات في الدوري هذا الموسم ويحتل المركز التاسع على بعد 11 نقطة من أرسنال.

وبعد أن تعادل 3-3 على أرضه مع برايتون في المرحلة السابقة، تعافى ليفربول من انتكاسة أخرى في الدوري بفوزه 2-0 على ضيفه رينجرز الاسكتلندي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، محققا انتصاره الثاني تواليا في المسابقة القارية بعد سقوط مدو 4-1 افتتاحا في ايطاليا ضد نابولي.



يحل «الريدز» على أرسنال في لندن قبل التوجه الى غلاسكو لمباراة العودة مع رينجرز، على أن يستقبل مان سيتي نهاية الاسبوع المقبل في الـ «برميرليغ».



من جهته، يقدم أرسنال الطامح للقب الدوري للمرة الاولى منذ 2004 تحت إشراف المدرب الاسطوري أرسين فينغر، إحدى أفضل بداياته مع سبعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة كانت أمام مان يونايتد.



ولايزال فريق مدرب الاسباني ميكيل أرتيتا بالعلامة الكاملة قاريا من فوزين في مباراتين بالدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بعد انتصاره الخميس بتشكيلته الرديفة 3-0 على ضيفه بودو غليمت النرويجي بعد أيام من حسمه دربي شمال لندن في الدوري 3-1 أمام الجار والغريم توتنهام.



وفي مان يونايتد قد يمنح الهولندي إريك تن هاغ أخيرا لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو مشاركته الأولى أساسيا في الدوري مع يونايتد عندما يحل ضيفا على إيفرتون في مسعى الهولندي لإيجاد التوليفة المناسبة بعدما اعتبر أن الخسارة ضد سيتي كانت «تحققا من الواقع».



كما يحل فولام ضيفا على وست هام، فيما يواجه كريستال بالاس نظيره ليدز.