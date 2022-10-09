سيكون نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي لاعب كرة قدم الأعلى دخلا هذا الموسم إذا ما تم الأخذ في عين الاعتبار أجره مع ناديه ودخله من عقود الإعلانات، بحسب تصنيف مجلة «فوربس».



ومن المتوقع ان يكسب المهاجم الفرنسي، بطل العالم عام 2018 مع منتخب بلاده، 128 مليون دولار (131.1 مليون يورو)، قبل الضرائب ورسوم الوكلاء وهو رقم قياسي لهذه الرياضة بحسب المجلة المتخصصة.



وللمرة الأولى منذ 2014 لن يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميل مبابي في سان جرمان والثاني في هذه القائمة بـ 120 مليون دولار (122.9 مليون يورو)، ولا منافسه الدائم البرتغالي كريستيانو رونالدو (مان يونايتد) الثالث بـ 100 مليون (102.42 مليون يورو)، من بين أغنى لاعبي كرة القدم.



كان النجمان قد بلغا الثلاثين من العمر عندما تخطى كل منهما حاجز الدخل السنوي البالغ 100 مليون دولار لأول مرة في عام 2018. بيد ان مبابي، بلغ هذا الرقم وهو في الثالثة والعشرين من عمره فقط.