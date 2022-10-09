عبدالعزيز جاسم



عقد كل من أكاديمية «بادل إن» وبنك بوبيان مؤتمرا صحافيا أول من أمس في ملاعب «بادل إن» بنادي اليرموك بهدف الإعلان عن الشراكة بين البنك والأكاديمية، بحضور مدير بنك بوبيان وليد الياقوت وعدد من المعنيين والرياضيين، وذلك بهدف المساعدة على انتشار اللعبة ودعم ورعاية الممارسين والرياضيين الكويتيين، وتعزيز مبدأ التعاون بين القطاع الخاص والرياضة ما يسهم في خدمة المجتمع.



وقال وليد الياقوت ان شراكات البنك الرياضية ليست جديدة بأي حال من الأحوال، مضيفا أن التوجه إلى البادل جديد، لكنه يأتي من خلال ثقة كبيرة باعتبار اللعبة هي مستقبل الشباب الرياضي في الكويت.

ووفقا للإحصاءات والدراسات التي قام بها البنك مؤخرا بمشاركة عدد كبير من عملاء البنك، تم الاستقرار على أن تلك المشاركة مع بادل إن سوف تسهم في زيادة التعاون بين البنك وعملائه.



وذكر الياقوت أن البنك لديه مجموعة من الرعايات في رياضات مختلفة، وهو ما يفسر إطلاق لقب بنك الشباب على بوبيان وتعزيزا للدور المجتمعي للبنك عن طريق الرياضة.



من جانبه، قال الشريك المؤسس لأكاديمية «بادل إن» بالكويت محمد سعدون الكواري، إن الشراكة مع بنك بوبيان تأتي في إطار استمرار بادل إن بالتوقيع مع عدد من المؤسسات الكبرى، مشيرا إلى أن هذا النوع من الدعم مهم للغاية ودافع كبير.



وأضاف أن مواصلة المسيرة سواء من الجانب الرياضي أو الاستثماري في حاجة إلى دعم مؤسسات كبرى لديها النظرة الخاصة للرياضة والدور المجتمعي مثل بنك بوبيان.



وأبدى الكواري تفاؤله بالفترة المقبلة في ظل تأهل عدد من المنتخبات العربية إلى كأس العالم للبادل واستضافة دبي بطولة كبرى وانتشار مميز في باقي الدول.



وفي نهاية المؤتمر أعلن وليد الياقوت عن رعاية بنك بوبيان لاعبين كويتيين هما: عبدالرحمن العوضي وداوود هاشم من أجل توفير الرعاية الكاملة لهما انتظارا للمشاركات العالمية مستقبلا.