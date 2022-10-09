استعاد إنتر ميلان نغمة الانتصارات بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وتغلب على مضيفه ساسولو 2-1 أمس بالمرحلة الـ 9، ويدين الإنتر بالفضل في هذا الانتصار لمهاجمه البوسني إدين دجيكو الذي أحرز هدفي الفوز.



وتقدم دجيكو بهدف لإنتر ميلان قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول لكن دافيد فراتسي أدرك التعادل لساسولو (60)، ثم عاد دجيكو وسجل الهدف الثاني له وللفريق (75)، وحقق إنتر ميلان فوزه الخامس هذا الموسم مقابل أربع هزائم ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع.



ويسعى نابولي الى استغلال القمة المرتقبة بين شريكه أتالانتا ومضيفه أودينيزي للانفراد بالصدارة عندما يحل ضيفا على كريمونيزي اليوم،



في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما يلعب ميلان مع غريمه التقليدي يوفنتوس في ديربي مثير.



ويتربع نابولي الساعي الى لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ 1989-1990، على صدارة الدوري عن جدارة وبرصيد 20 نقطة بفارق الاهداف أمام شريكه أتالانتا، وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتذوقا طعم الخسارة حتى الآن هذا الموسم.

كما يريد روما الاقتراب من فرق الصدارة عندما يواجه ليتشي.



ألمانيا



عاد فيردر بريمن بفوز ثمين من ارض هوفنهايم بعد فوزه 2-1 في بطولة ألمانيا لكرة القدم.



في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 9 للدوري الألماني،ورفع بريمن رصيده الى 15 نقطة، في المقابل، فشل هوفنهايم في احتلال المركز الثالث بفارق الاهداف عن المتصدرين أونيون برلين وفرايبورغ وبقي سادسا.



وفي مباريات أخرى، تغلب باير ليفركوزن على شالكه 4-0، وفاز ماينز على لايبزيغ 1-1، وتخطى بوخوم ضيفه آينتراخت فرانكفورت 3-0، فيما تعادل أوغسبورغ مع فولفسبورغ 1-1.



فرنسا



سقط ليون على أرضه في فخ التعادل مع تولوز الوافد هذا الموسم الى الدرجة الاولى 1-1 في افتتاح المرحلة العاشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.



واستمر ليون بالتالي في تحقيق نتائج مخيبة في الآونة الاخيرة بعد فشله في الفوز في آخر خمس مباريات بينها أربع هزائم.



وبقي ليون سابعا برصيد 14 نقطة، في حين يملك تولوز 12 نقطة في المركز الحادي عشر.