تمكن أتلتيكو مدريد من تحقيق فوز ثمين على حساب نظيره جيرونا 2-1 في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على ملعب «سيفيتاس ميتروبوليتانو»، ليرفع الفائز رصيده الى 16 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، في حين تجمد رصيد جيرونا عند النقطة 8 في المركز الثالث عشر مؤقتا.



وسجل أتلتيكو مدريد الهدف الأول والثاني عن طريق أنخيل كوريا في الدقائق 5 و48، في حين سجل جيرونا هدفه الوحيد عن طريق رودريجو ريكيلمي (66).



وفي مباراة ثانية، تغلب ألميريا على ضيفه رايو فاليكانو 3-1.وكان فالنسيا قد تغلب على مضيفه اوساسونا 2-1 في افتتاح المرحلة ليصعد الى المركز الخامس مؤقتا. ورفع فالنسيا رصيده الى 13 نقطة متقدما على اتلتيكو السادس بفارق الاهداف.

في المقابل بقي اوساسونا ثامنا برصيد 13 نقطة ايضا.



من جهته، يستقبل برشلونة نظيره سلتا فيغو، بهدف العودة إلى سكة الانتصارات بعد انتكاسة دوري الأبطال وخسارته أمام إنتر الإيطالي بهدف نظيف في مباراة اعترض فيها برشلونة على الأداء التحكيمي.



لكن وإن كان المنافس في المركز الحادي عشر، فإن برشلونة ومدربه تشافي هرنانديز مازالا في طور المساعي لإيجاد حلول تغطي الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات، التي طالت 6 لاعبين حتى الآن: الأوروغوياني رونالد أراوخو، هكتور بيليرين، الهولندي ممفيس ديباي، الفرنسي جول كونديه، العاجي فرانك كيسي والدنماركي أندرياس كريستنسن.



ويلعب اليوم أيضا، بلد الوليد مع ريال بيتيس، وقادش مع إسبانيول، وريال سوسييداد مع فياريال.