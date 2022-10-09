واصل المنتخب الوطني للدراجات المائية تحقيق نتائج متميزة خلال مشاركته في بطولة العالم للدراجات المائية المقامة حاليا في ولاية أريزونا الأميركية، بتحقيقه ثلاث ميداليات (فضيتين - برونزية)، حيث استطاع البطل العالمي راشد الراشد تحقيق ميدالية فضية في فئة الجالس Naturally asp وميدالية فضية مماثلة في فئة الجالس Rec Lites للهواة، واستطاع زميله البطل العالمي سالم المطوع تحقيق ميدالية برونزية في فئة الواقف Pro Am Ski SS فيما يواصل لاعبو المنتخب المشكل من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي خوضهم بقية منافسات البطولة التي ستنتهي 10 أكتوبر الجاري.



من جانبه، أشاد رئيس الوفد حسين دشتي بالنتائج التي حققها أبطال النادي، مشيرا إلى أن الأنظار تتجه بقوة لحامل اللقب وبطل أبطال العالم محمد بوربيع للحفاظ على لقبه وإلى بقية زملائه في تحقيق المراكز الأولى في مختلف الفئات لتعزيز ترتيب المنتخب في المركز الأول عالميا للبطولة.