اقتنص اللاعب محمد الفضلي الميدالية الذهبية في منافسات لعبة سلاح (سابر) المقامة ضمن البطولة الآسيوية للمبارزة تحت 23 عاما موسم 2022 بتغلبه في المباراة النهائية على نظيره الكوري بارك سانغوين.



ومع انطلاق منافسات البطولة المستمرة على صالة اتحاد المبارزة بمشاركة 23 دولة حل الكوري سانغوين ثانيا ونال الميدالية الفضية في حين جاء في المركز الثالث مواطناه جونغ هانغيل الذي حاز البرونزية وكيم جوان الثالث مكرر.



وفي اليوم الأول من البطولة المتواصلة حتى 11 أكتوبر الجاري أقيمت منافسات سلاح (فويل) للنساء إذ فازت الكورية الجنوبية مو بويلي بالميدالية الذهبية بعد تغلبها على مواطنتها تشوييوجين التي أحرزت الميدالية الفضية في حين نال الميدالية البرونزية اللاعبتان كوان تشينغ وليونغ جانيلي من هونغ كونغ باحتلالهما المركز الثالث والثالث مكررا.