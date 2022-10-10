حسم ميلان القمة ضد ضيفه يوفنتوس 2-0 على ملعب سان سيرو السبت ضمن منافسات المرحلة الـ 9 من الدوري الايطالي لكرة القدم، ليلحق بالمتصدرين نابولي وأتالانتا ويزيد الضغوط على المدرب ماسيميليانو أليغري.

ويدين «الروسونيري» بفوزه الثاني تواليا في الدوري الى مدافعه الانجليزي فيكايو توموري (45+1) ولاعب الوسط الاسباني براهيم دياز (54)، ليرفع رصيده الى 20 نقطة بالتساوي مع نابولي وأتالانتا اللذين يخوضان مباراتيهما الأحد.



أما «اليوفي» فمني بانتكاسة جديدة ليكتفي بفوز واحد في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، حققه في المرحلة الماضية على بولونيا (3-0)، مقابل هزيميتن وتعادلين ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثامن.



وقال مدرب ميلان ستيفانو بيولي بعد الفوز:«كنا خجولين في لندن، وأمام (اليوفي) لعبنا أكثر كفريق وعملنا بجهد معا، وهذا ما يتعين علينا القيام به في جميع مبارياتنا».

من جهته، علق مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري على خسارة فريقه قائلا: «أعتقد أنه ليس هناك الكثير لقوله بعد مباراة كهذه، لعبنا جيدا في الشوط الأول ومن ثم استسلمنا، ارتكبنا الكثير من الأخطاء التي يمكن تداركها».



وفي مواجهة ثانية، فرض سمبدوريا التعادل على مضيفه بولونيا 1-1، بعدما سجل فيليب ديوريتشيتش هدف التعادل (72)، بعدما تقدم المضيف بواسطة نيكولاس دومينغيز (32)، ليرفع بولونيا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ 16، فيما حصد سمبدوريا نقطته الثالثة فقط في المركز الـ 20 في قاع الترتيب. وتختتم اليوم الجولة الـ 9 للدوري الإيطالي بلقاء يجمع فيورنتينا وضيفه لاتسيو.



وفي مواجهات أخرى، تعادل تورينو مع ضيفه إمبولي 1-1، وتغلب مونزا على سبيزيا 2-0، فيما تعادل أتالانتا مع مستضيفه أودينيزي 2-2.