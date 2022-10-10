توج سائق ريد بول الهولندي مارك فيرستابن بطلا للعالم في «فورمولا 1» بشكل مثير بعد حلوله في المركز الأول في سباق جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا أمس، وذلك بعد معاقبة سائق فيراري شارل لوكلير بإرجاعه مركزا واحدا ليحتل المركز الثالث بدلا من الثاني.



وارتكب لوكلير مخالفة في اللفة الأخيرة عندما منع سائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريس من تجاوزه بطريقة غير مشروعة، فعوقب بسبب ذلك بحسم 5 ثوان من توقيته وخسر المركز الثاني لصالح المكسيكي، ما سمح بتتويج فيرستابن بطلا.



وكان فيرستابن يحتاج الى الفوز بالسباق واحتلال لوكلير المركز الثالث او اقل وهذا ما حصل.



وتقدم فيرستابن بفارق 113 نقطة عن بيريس و114 نقطة عن لوكلير ولن يستطيع احد من السائقين اللحاق به حسابيا حيث تتبقى 112 نقطة فقط في السباقات الـ 4 المقبلة حتى نهاية الموسم.



وتم تعليق السباق في اللفة الثالثة بسبب الأمطار الغزيرة قبل ان يستأنف بعد توقف أكثر من ساعتين.



وشهدت اللفة الأولى انسحاب سائق فيراري الآخر الإسباني كارلوس ساينس بعد انزلاق سيارته خارج الحلبة بالإضافة الى حوادث ارتطام متفرقة أبرزها بين بطلي العالم السابقين الألماني سيباستيان فيتل والإسباني فرناندو الونسو، ما استدعى تدخل سيارة الأمان قبل رفع العلم الأحمر وتوقف السباق في اللفة الثالثة.



وبعد أكثر من ساعتين استؤنف السباق وراء سيارة الأمان التي بقيت على أرض الحلبة على مدى 3 لفات قبل ان تخلي الساحة للمتسابقين.



وبات فيرستابن السائق السابع عشر يحرز اللقب العالمي مرتين على الأقل في تاريخ بطولة العالم منذ النسخة الأولى عام 1950.