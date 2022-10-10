حافظ أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الصعب على ضيفه ليفربول 3-2 على ستاد «الإمارات» أمس ضمن المرحلة العاشرة من المسابقة.

وجاءت ثلاثية «المدفعجية» عن طريق غابرييل مارتينيلي (الدقيقة الأولى) وبوكايو ساكا (45+5 و76 من ركلة جزاء)، فيما أحرز هدفي «الريدز» كل من داروين نونيز (34) وروبرتو فيرمينو (53).



ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة وبفارق نقطة عن مان سيتي، فيما تراجع ليفربول للمركز العاشر برصيد 10 نقاط.



وفي مباريات آخرى، تغلب كريستال بالاس على ضيفه ليدز 2-1، فيما تفوق وست هام يونايتد على ضيفه فولام 3-1.



واستعاد توتنهام نغمة الانتصارات بعد خسارته دربي شمال لندن أمام أرسنال 1-3 الأسبوع الماضي وعاد بالنقاط الـ 3 من أرض برايتون بعد فوزه 1-0، في ليلة عاطفية حزينة شهدها توتنهام وعشاقه.

وجاء الفوز ليرفع توتنهام رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي برايتون على رصيده السابق 14 في المركز السادس.



ومرة جديدة لعب هداف توتنهام هاري كاين دور المنقذ لفريقه بتسجيل هدف المباراة الوحيدة إثر تمريرة من العاجي ايف بيسوما (22).



من جانبه، أكد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير أن فريقه واجه صعوبة في اللعب أمام برايتون، بعد وفاة مدرب اللياقة البدنية جيان بييرو فنتروني لكن الانتصار يعكس أن بمقدوره الاعتماد على لاعبيه لكي يرتقي إلى مستوى الحدث، مضيفا لقد كان أسبوعا عصيبا بالنسبة لنا، ليس بالنسبة لي فقط، وإنما بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين وأجواء توتنهام، لقد كان محبوبا من كل شخص في توتنهام.



وتوفي جيان بييرو فنتروني مدرب اللياقة البدنية صاحب الشعبية الكبيرة في توتنهام الأسبوع الماضي عن 61 عاما بعد أيام من تشخيص إصابته بسرطان الدم.

وبدا كونتي متأثرا خلال دقيقة الصمت قبل المباراة، بينما رفع القائد هوجو لوريس قميصا يحمل اسم فنتروني أمام الجماهير التي آزرت الفريق. وكان فنتروني جزءا من الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا بقيادة المدرب مارتشيلو ليبي الذي نجح في الفوز بكأس العالم 2006.



وتختتم الجولة الـ 10 للدوري الإنجليزي اليوم بمباراة واحدة تجمع نوتينغهام فوريست مع أستون فيلا.