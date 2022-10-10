عاد بوروسيا دورتموند من بعيد لينتزع التعادل 2-2 من ضيفه بايرن ميونيخ بهدف في الثانية الاخيرة بعد ان تخلف 0-2 حتى الدقيقة 74، ليقلب الامور رأسا على عقب في ربع الساعة الأخير في مباراة مثيرة ضمن المرحلة الـ 9 من الدوري الالماني لكرة القدم.



وكان بايرن ميونيخ، بطل المواسم العشرة الاخيرة، في طريقه لتأكيد سطوته على لقاءات «كلاسيكر» ضد غريمه بوروسيا دورتموند وتحقيق فوزه الثامن تواليا عليه في الدوري، لكنه اكتفى بنقطة واحدة.



وجاء التعادل بعد 7 هزائم لدورتموند تواليا امام الفريق البافاري في دوري «البوندسليغا»، علما أن آخر فوز له على بايرن يعود الى 10 نوفمبر عام 2018، بنتيجة 3-2.



وأعرب مدرب بايرن يوليان ناغلسمان عن خيبة أمله من النتيجة بقوله: «النتيجة عادلة، لكن كان بإمكاننا ان نحسمها لكننا لم نفعل».



اما مدرب دورتموند ادين ترزيك فاعتبر أن فريقه خرج بنقطة مستحقة من المباراة بقوله: «فريقي يستحق التعادل، كنا في حاجة الى كل لاعب».



إلى ذلك، حقق المدرب الاسباني تشابي ألونسو نجم ليفربول وبايرن ميونيخ سابقا، بداية قوية على رأس الجهاز الفني لباير ليفركوزن بقيادته الى فوز ساحق على ضيفه شالكه 4-0، ليخرج فريقه من منطقة الخطر اقله مرحليا وبات في المركز الرابع عشر مؤقتا برصيد 8 نقاط.



فرنسا



اكتفى باريس سان جرمان الذي لعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني بسبب طرد مدافعه الاسباني سيرخيو راموس بالتعادل السلبي (0-0) مع مضيفه ستاد ريمس المتواضع السبت في المرحلة الـ 10 من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وعلى الرغم من اكتفائه بنقطة واحدة، فإن فريق العاصمة الفرنسية ابتعد في الصدارة مستغلا خسارة مرسيليا المفاجئة على ارضه امام أجاكسيو 1-2، قبل مباراتهما في الـ«كلاسيكو» الاسبوع المقبل، ويملك سان جرمان 26 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن مرسيليا.

خاض سان جرمان المباراة في غياب نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الذي يعاني من اصابة طفيفة في ربلة الساق وفضل مدربه كريستوف غالتييه اراحته قبل مباراة الاياب ضد بنفيكا البرتغالي في دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل.

ومني مرسيليا بخسارته الأولى هذا الموسم في الدوري بسقوطه المفاجئ على ارضه امام أجاكسيو 1-2.

وقال مدرب مرسيليا الجديد الكرواتي ايغور تودور بعد الخسارة: «لم نكن نتوقع ألا نخسر طوال الموسم، لكن بالتأكيد من الصعب الخسارة على ارضنا امام متذيل الترتيب».

كما فاز موناكو على مونبلييه 2-0، وخسر أنجيه من ضيفه ستراسبورغ 2-3، وفاز لوريان على ستاد بريست 2-1، وتغلب نيس على تروا 3-2.