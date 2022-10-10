خرج ريال مدريد بفوز صعب على مضيفه خيتافي 1-0، بهدف مبكر للمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، ضمن منافسات المرحلة الـ 8 في الدوري الاسباني لكرة القدم لـ «الليغا»، ليرفع الريال رصيده إلى 22 نقطة، فيما بقي خيتافي على رصيده السابق بـ 7 نقاط في المركز الـ 16.



وغاب عن صفوف فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بسبب «مشكلة عضلية»، وسارع الملكي الى افتتاح التسجيل برأسية ميليتاو في الدقيقة الثالثة إثر ركنية نفذها الكرواتي لوكا مودريتش.



وذكر أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن فريقه لعب بقوة مع الكرات الطولية، وقدم روديجر وميليتاو مباراة رائعة، وقال: «افتقرنا إلى النجاح في إنهاء بعض الهجمات، وطلبت من اللاعبين عدم المخاطرة بالتمرير، والتأكد من جميع تصرفاتهم، لأن النتيجة كانت مقلقة جدا، فحين تتقدم بهدف واحد من الطبيعي أن تسأل عن الوقت، لكن الفريق لعب بشكل جيد للغاية ونحن راضون، واليوم الخصم كان أكثر صلابة»، لافتا إلى أنه عمد إلى إراحة بنزيمة وميندي.

إلى ذلك، استهل المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي مهمته الجديدة على رأس الجهاز الفني لإشبيلية بالتعادل 1-1 مع ضيفه أتلتيك بلباو الثالث.



وخلف سامباولي الاسباني خولن لوبيتيغي الذي أقيل من منصبه بعد دقائق من الخسارة المدوية على أرضه منتصف الاسبوع 4-1 ضد بوروسيا دورتموند الألماني في دوري الأبطال، كانت الثانية له قاريا مقابل تعادل.

ورفع فريق المدرب إرنيستو فالفيردي رصيده الى 16 نقطة في المركز الثالث مقابل خمس نقاط لإشبيليه السابع عشر.



وفي مواجهة ثانية، تعادل بلد الوليد مع ضيفه ريال بيتيس 0-0.



وتقام اليوم مباراة واحدة في ختام الجولة الـ 8، حيث يستضيف إلتشي نظيره ريال مايوركا.