ستكون الفرصة سانحة امام انجلترا للثأر من خسارتها امام ايطاليا بركلات الترجيح في نهائي كأس اوروبا 2021 بعد ان اوقعتها قرعة تصفيات النسخة المقبلة من البطولة القارية في ألمانيا صيف عام 2024 وجها لوجه، في حين جاءت فرنسا بطلة العالم في مجموعة قوية الى جانب هولندا.



وللمفارقة، جاءت مقدونيا الشمالية التي ساهمت في عدم تأهل ايطاليا الى المونديال المقبل بالفوز عليها 1-0 بالملحق في المجموعة ذاتها ايضا.



في المقابل، جاءت اسبانيا بطلة اوروبا 3 مرات في مجموعة في متناولها لأنها ضمت منتخبات من الصف الثاني وهي اسكتلندا والنرويج وجورجيا وقبرص.



ورأفت القرعة ايضا بالمنتخب البرتغالي، بعد ان جاء في مجموعة متواضعة الى جانب البوسنة وايسلندا ولوكسمبورغ وسلوفاكيا وليشتنشتاين.



وتقام النهائيات القارية في 10 مدن بألمانيا من 14 يونيو الى 14 يوليو عام 2024 على ان يحتضن ملعب اليانز ارينا في ميونيخ المباراة الافتتاحية، وملعب برلين الاولمبي المباراة النهائية.



ويتأهل الاول والثاني من كل مجموعة الى النهائيات مباشرة لينضم الى ألمانيا الدولة المضيفة، على ان تتأهل المنتخبات الثلاثة الاخيرة عبر الملحق.



وتنطلق التصفيات في 23 مارس عام 2023 وتنتهي في 21 نوفمبر من العام ذاته على ان يقام الملحق في الفترة من 21 الى 26 مارس عام 2024.