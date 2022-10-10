أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب بطل دورة أستانا في التنس (500 نقطة) بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و6-4 في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس.



وكرس الصربي بالتالي تفوقه على اليوناني بعد ان رفع عدد انتصاراته عليه الى 8 مقابل خسارتين، رافعا رصيده الى 90 لقبا في مسيرته والرابع منذ مطلع العام الحالي.

ولم يتمكن تسيتسيباس الذي كان يخوض سادس نهائي له هذا العام من احراز لقبه الثالث خلال الموسم الحالي.



وكسر ديكوفيتش ارسال منافسه في الشوط الثامن من المجموعة الاولى ليفوز بها، قبل ان يكرر السيناريو في الشوط الخامس من الثانية ويحسم المباراة لصالحه في ساعة و14 دقيقة.